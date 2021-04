SAN SEVERO – AVVIATI I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PLESSO DI VIA DORSI

AVVIATI I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PLESSO DI VIA DORSI.



Hanno preso avvio questa mattina i lavori relativi all’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PLESSO DI VIA DORSI.

“Si tratta di un momento importante ed atteso dalla nostra comunità – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco con delega alla Manutenzione Edifici Scolastici Salvatore Margiotta, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – specie per il popoloso rione cosiddetto di Porta San Marco. Alla conclusione dei lavori sarà possibile la riapertura di uno storico presidio scolastico completamente ristrutturato, con nuovi servizi a disposizione dell’utenza scolastica ed adeguato a tutte le normative in termini di sicurezza”. R.U.P. è l’arch. Antonio D’Alessandro.

San Severo, 2 aprile 2021

L’Addetto Stampa dott. Michele Princigallo