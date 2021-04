SAN SEVERO – IL MESSAGGIO DEL SINDACO MIGLIO PER LA SANTA PASQUA

Carissime Concittadine e Cari Concittadini,

mancano pochi giorni alla Santa Pasqua di Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, giorno di grande festa per tutti che ci induce a sentimenti di pace e di fratellanza e , nel contempo, a riflettere sul fine ultimo della vita.

Purtroppo, è la seconda Pasqua che viviamo alle prese con la pandemia da Covid 19 ed è innegabile che siamo tutti molto provati: per il numero delle vittime -tra le quali vi sono persone care-, per le limitazioni che viviamo, per l’incertezza del futuro.

Eppure, non possiamo perdere la speranza, che oggi è tenacia e massima prudenza nell’affrontare la grave situazione, domani diverrà certezza di aver debellato il male.

Continuiamo ad essere prudenti e vigili, senza cedere allo sconforto, alla stanchezza, alla tristezza che sembrano prendere il dominio dei nostri cuori e delle nostre menti, indubbiamente affaticate da quanto abbiamo vissuto e, purtroppo, ancora viviamo.

Mai come in questo momento tutti noi dobbiamo trovare forza e coraggio nei valori che rappresentano il fondamento della nostra Civiltà.

La Santa Pasqua, anche per i non credenti, celebra il trionfo della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell’amore sull’odio, della speranza sulla disperazione.

Animato da questi sentimenti, a nome del Consiglio Comunale, della Giunta e mio personale, auguro a tutti Voi, Cari Concittadini, Buona Pasqua.

Continueremo con senso di responsabilità a fare del nostro meglio, ogni giorno, per esserVi vicino in questa lotta per la vita, senza nulla cedere nell’azione amministrativa.

Non perdiamo la speranza, non perdiamo l’amore per la vita!

Sono certo che non è lontano il giorno in cui tutti noi gioiremo, perché sono profondamente certo che dopo ogni prova vi è un sepolcro vuoto.

San Severo, 2 aprile 2021

Il Sindaco

Avv. Francesco Miglio