SAN SEVERO – TRE TENTATE RAPINE QUESTA NOTTE IN PIENO CENTRO STORICO, I BANDITI ARRESTATI DAI CARABINIERI!

Banditi in azione questa notte nel cuore della città, nel pieno del centro storico sanseverese. Intorno alle 2,30 circa, sono state tentate ben tre rapine in danno di altrettanti esercizi commerciali.

Esattamente l’ottica Beatrice in Piazza Municipio, la tabaccheria sempre di Piazza Municipio e il negozio Gagliardi Store in corso Vittorio Emanuele vicino al Teatro Comunale Giuseppe Verdi. La banda sembra fosse composta da tre individui. C’è stato un tempestivo intervento da parte degli uomini della vigilanza privata Global Security oltre che dei militari della Compagnia dei Carabinieri di San Severo, i delinquenti non sono riusciti a mettere a segno i furti e secondo le prime fonti sarebbero stati anche arrestati.