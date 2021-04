BASKET SERIE A2 – Spostata al 18 Aprile la gara tra San Severo e Forlì

La Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo, in accordo con la Società interessata, comunica che la gara contro l’Unieuro Forlì, prevista per giovedì 8 aprile è stata spostata a domenica 18 aprile, con salto a due alle ore 17.00.

La prossima gara in calendario sarà dunque il recupero della 21a giornata in trasferta a Ferrara, in programma domenica 11 aprile con inizio previsto alle ore 17.00.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo