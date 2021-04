FOGGIA – CONFINDUSTRIA – L’AVVOCATO ANGELO DI GIOVINE NUOVO PRESIDENTE DELLA SEZIONE ENERGIA 

Angelo Di Giovine è il nuovo Presidente della Sezione Energia di Confindustria Foggia. La sua elezione al termine dell’Assemblea degli iscritti, convocata a termine di Statuto.

“Un voto unanime che conferma l’affidabilità e la professionalità di un personaggio molto esperto nelle dinamiche energetiche,” ha dichiarato il Presidente di Confindustria, Giancarlo Francesco Dimauro, che ha retto la Sezione per diversi anni per poi assumere la guida associativa degli industriali.

Foggiano, avvocato, Angelo Di Giovine è tuttora in forza ai Servizi Legali di Enel, dove ricopre l’incarico direttivo di Responsabile per l’intera Puglia degli Affari Istituzionali Territoriali di Enel SPA, già Corporate, Macroarea Sud.

Intensa e significativa la sua attività professionale di consulenza e formazione svolta per la Direzione Distrettuale di Enel. Di Giovine mantiene la rappresentanza delle società del Gruppo sul territorio.

“Sono davvero onorato di essere stato chiamato a svolgere una funzione così significativa in un settore merceologico di grande dinamismo nell’economia del Paese – ha dichiarato Di Giovine – e voglio ringraziare tutti gli associati per la fiducia che hanno inteso accordarmi e che mi consentirà ora di profondere tutta l’esperienza maturata in Enel. Quello energetico è un campo attraversato da grandissime opportunità e novità. Il mio impegno partirà proprio dalle nuove sinergie che, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato sono tantissime”.