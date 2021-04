FOGGIA – FILIPPO SCHIAVONE, CONFAGRICOLTURA: “SOLIDARIETA’ ALL’OP NATURA DAUNA”

“Gli ennesimi e reiterati atti intimidatori all’ OP Natura Dauna di Carapelle denotano le difficoltà continue con cui devono fare i conti tutti gli imprenditori che hanno deciso di investire e lavorare nelle nostre campagne. Una situazione intollerabile che però non deve scoraggiare chi crede nel valore della legalità e nella possibilità di riscatto del nostro territorio”.

Con queste parole Filippo Schiavone presidente di Confagricoltura Foggia commenta la notizia dell’ennesimo incendio avvenuto l’altra notte nell’azienda agricola del Basso Tavoliere della famiglia Sgarro.

Esprimiamo solidarietà ai titolari dell’azienda e – prosegue il presidente di Confagricoltura Foggia – siamo certi che forze dell’ordine e magistratura sapranno fare piena luce sull’accaduto. In un momento delicato e difficile come quello che stiamo vivendo è ancora più necessario che chi lavora si senta sicuro e tutelato”.

La filiera agricola in questi mesi di pandemia, pur tra mille difficoltà, ha continuato a lavorare per assicurare il cibo sulle tavole degli italiani, e può rappresentare il settore trainante della ripresa economica post pandemia per la Capitanata. Sempre che – conclude Schiavone – gli imprenditori del territorio non si facciano prendere dallo scoramento ma reagiscano compatti facendo fronte comune per la crescita e lo sviluppo della nostra terra. In questa battaglia noi come Confagricoltura Foggia saremo sempre dalla loro parte”.