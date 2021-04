MANFREDONIA – AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI “DI PUNTA” DA REALIZZARE IN AMPLIAMENTO ALLA TOMBA COLLETTIVA COMUNALE DENOMINATA “A” CON IL RICORSO ALL’AUTOFINANZIAMENTO

Si comunica che in data 7 aprile 2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di loculi “di punta” da realizzare in ampliamento alla tomba collettiva comunale denominata “A” con il ricorso all’autofinanziamento.

Nell’Avviso in questione sono indicati i requisiti e le modalità da osservare per la presentazione delle relative domande, utilizzando allo scopo l’apposito modello di domanda allegato.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al giorno 6 maggio 2021. Per ogni ulteriore informazione e ritiro modulistica è possibile rivolgersi:

– alla Direzione dei Servizi Cimiteriali – viale dei Cappuccini, n. 1, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – tel. 0884/534841;

– all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Piazza del Popolo, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 – tel. 0884/519349.

Allegati:

– Avviso pubblico

– Modello domanda