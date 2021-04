APRICENA – LAVORI, LAVORI E ANCORA LAVORI: ALTRI 8 CANTIERI IN PARTENZA IMMEDIATA

LAVORI, LAVORI E ANCORA LAVORI: ALTRI 8 CANTIERI IN PARTENZA IMMEDIATA.



La nostra Amministrazione non si ferma mai. Abbiamo pianificato l’apertura di altri 8 cantieri pubblici che partiranno nei prossimi giorni:



1. Palazzetto dello Sport “PALAFRANCHINO”, parquet, impianto di riscaldamento e pavimentazione piazzale antistante (fondi regionali)

2. Nuova Piazza-Parcheggio in Via San Nazario (fondi statali)

3. Riqualificazione Piazzetta in Corso Generale Torelli (fondi statali)

4. Riqualificazione Piazza G. Almirante con nuova dog area, a servizio del quartiere (fondi statali)

5. Realizzazione di nuovo canile agricolo a fianco di quello sanitario esistente (fondi comunali)

6. Nuovo asfalto in 2 quartieri di Apricena (fondi statali)

7. Realizzazione della prima nuova PALESTRA ALL’APERTO per la nostra città, nel parco dell’area mercatale in zona Sacra Famiglia (fondi statali)

8. Ristrutturazione della Palestra e nuovo marciapiede/parcheggio circostante il Plesso Scolastico “COLLODI” (fondi statali).



Lavoro per imprese e lavoratori locali. Nonostante il covid, nonostante le restrizioni, abbiamo lavorato sodo con i nostri uffici per CONTINUARE A MIGLIORARE LA NOSTRA CITTA’.

ED ABBIAMO ANCORA MOLTI ALTRI CANTIERI DA APRIRE NEI PROSSIMI MESI!!

Come sempre, parliamo solo con i fatti!!

Amare Apricena, significa lavorare tutti i giorni per consegnarla migliore alle future generazioni. ❤

#ORGOGLIOAPRICENA



Il Sindaco

Ing. Antonio Potenza