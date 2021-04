SAN SEVERO – UBIBANCA: il calendario per il pagamento dei contributi per i libri di testo ai cittadini assegnatari

Nei giorni scorsi, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino ed il Segretario Generale Dirigente ad interim Area II Vito Tenore, avevano sollecitato UBIBANCA a predisporre un calendario per il pagamento dei contributi per i libri di testo ai cittadini assegnatari.

Da parte di UBIBANCA è ora pervenuto il calendario con tutte le relative indicazioni indispensabili per ottenere il pagamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid – 19.

“All’utenza beneficiaria del contributo dei libri di testo – scrive la Banca – si chiede di rispettare il calendario e di presentarsi in Banca solo previo appuntamento (da richiedere al numero 0882/223422), munita di documento d’identità e tessere sanitaria, indossando mascherina, in ossequio delle disposizioni dettate dai DPCM per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, per il periodo necessario e come disposto nelle misure restrittive per la circolazione delle persone. Evidenziamo che per l’emergenza suddetta, l’accesso ai locali della Filiale sarà consentito esclusivamente previo appuntamento, una persona per volta. I contributi saranno comunque disponibili al pagamento fino a fine anno. Il quietanzante che può riscuotere il beneficio è il genitore che ha inoltrato l’istanza in favore del figlio, non altri” conclude UBIBANCA.

Calendario riscossione Contributi Libri di Testo

data Iniziali Cognomi

da a

20-apr ABB AVE

21-apr BEL BON

22-apr BOS CAN

23-apr CAP CAR

26-apr CAS CIO

27-apr CIP CUR

28-apr D’A D’E

29-apr DA_ DEL

30-apr DI_ DYR

05-mag ELA FLO

06-mag FON GIA

07-mag GIU INA

10-mag IAR LAC

11-mag LAG MAN

12-mag MAR MEN

13-mag MES MUM

14-mag NAR PAG

18-mag PAL PET

19-mag PIC RAV

20-mag REG RUI

21-mag SAB SAN

24-mag SAR SPL

25-mag STA TES

26-mag VEN VIC

27-mag VIC ZIZ

SAN SEVERO, 8 aprile 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo