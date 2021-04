PROVINCIA DI FOGGIA – IL PRESIDENTE NICOLA GATTA INDIVIDUA DUE NUOVI DIRIGENTI TECNICI NEI SETTORI VIABILITA’ E APPALTI

A seguito della procedura selettiva pubblica per la copertura di due posti di Dirigente Tecnico a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, con decreto, ha individuato nell’arch. Angelo Iannotta (Settore Viabilità) e nell’ing. Giuseppe Cela (Settore Appalti, Sua, Contratti ed Espropri), le professionalità più idonee cui conferire l’incarico dirigenziale, fino alla scadenza del suo mandato.

L’arch. Iannotta e l’ing. Cela hanno già svolto la loro attività nell’ Ente in posizione organizzativa e con attribuzione di funzioni dirigenziali, conseguendo, in maniera apprezzabile, gli obiettivi assegnati dalla Provincia, tanto anche in coerenza con le recenti pronunce giurisprudenziali che indirizzano le amministrazioni pubbliche, in caso di vacanza di posizioni dirigenziali, a cercare di rinvenire professionalità nei propri ruoli, sia per ridurre i costi, sia per valorizzare il capitale di risorse umane a disposizione degli enti.

“In attesa di completare le procedure concorsuali per l’assunzione di profili tecnici. – Dice il Presidente Gatta – Siamo impegnati a consolidare il Piano di assunzioni del personale, per fornire, alla collettività, servizi sempre più efficienti. L’individuazione di due dirigenti nei settori viabilità e appalti, già in forza all’ Ente, non può che rendere più fluida ed efficace l’azione tecnico-amministrativa della Provincia”.