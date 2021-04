BASKET SERIE A2 – La Allianz Pazienza San Severo a Ferrara con la “prima” di Bechi

Torna in campo la Cestistica Città di San Severo a quindici giorni esatti dalla sconfitta di Veroli ad opera della Stella Azzurra e l’ennesimo terremoto in panchina che ha portato alla chiamata di coach Luca Bechi. Dunque un vero e proprio “passaggio” che società e tifosi si augurano sia davvero segnale di nuova vita, vista anche la concomitanza col periodo pasquale in cui è avvenuto. I Neri saranno di scena sul parquet dell’MF Palace di Ferrara contro una compagine coriacea che sin qui, nonostante il Covid e gli infortuni, è riuscita a tenere botta ed ambisce ad un rush finale che la proietti tra le prime cinque della classifica. Pacher e Hasbrouck con i veterani Fantoni e Baldassarre sono gli uomini di punta di Coach Leka che comunque gestisce un roster composto da dieci effettivi.

In casa Allianz, come detto, sono state due settimane di intenso lavoro, alla ricerca definitiva di una svolta per una stagione sin qui avara di soddisfazioni. Coach Bechi in sede di presentazione ha parlato di una filosofia di gioco semplice ed immediata, dato che il tempo stringe ed al momento è necessario, in primis, scongiurare l’ultimo gradino della classifica in coabitazione con la Stella Azzurra. La Cestistica dovrà fare a meno di Riccardo Bottioni per un infortunio muscolare ma ci si aspetta una squadra determinata, compatta e magari vincente (sarebbe la prima volta in trasferta).

Palla a due alle ore 17.00 di domenica 11 aprile con consueto live streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS e diretta TV sull’ emittente MS CHANNEL al canale 814 del bouquet Sky.

Umberto d’Orsi

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo