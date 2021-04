Pirlo “La vittoria sul Napoli serve se troviamo continuità”

TORINO (ITALPRESS) – “Cosa vorrei rivedere della partita col Napoli? Lo spirito. E’ più facile trovare energie e giocare questo tipo di partite e invece dobbiamo mantenere la stessa concentrazione e lo stesso atteggiamento anche contro le altre squadre. Col Napoli c’era grande unità d’intenti, grande sacrificio, ed è quello che ti porta a ottenere dei risultati. La voglia di fare quello che abbiamo fatto l’altra sera deve esserci anche domani”. Andrea Pirlo si aspetta di vedere anche domani col Genoa la Juve scesa in campo nel recupero di mercoledì. “La mia serenità è quella di prima, gli obiettivi non cambiano, abbiamo il dovere di fare bene queste partite per fare più punti possibili e arrivare nelle prime posizioni”, aggiunge Pirlo, che conferma il ritorno fra i pali di Szczesny, esclude l’impiego di Demiral (“Non sta ancora bene e ha bisogno di lavorare”) mentre Dybala partirà dalla panchina: “Ha ripreso a giocare solo l’altra sera, viene da tre mesi di infortunio. Il suo futuro? E’ un giocatore importante, ce lo godiamo e pensiamo al presente che è più importante del futuro. Ha ancora un anno di contratto, è un giocatore di grande qualità che fa la differenza e pensiamo a quello che può dare adesso”. Tornando al cammino della Juve e al fatto che il successo sul Napoli possa rappresentare una svolta per questo finale di stagione, Pirlo osserva: “La scossa dovevamo essercela data da soli mesi fa, ma abbiamo avuto un cammino altalenante e ora abbiamo bisogno di continuità. La vittoria sul Napoli non serve se non le diamo continuità, dobbiamo avere la voglia feroce di fare i tre punti e prendere ancora più autostima”. Tanti i punti persi con le ‘piccolè che hanno finito col compromettere la corsa bianconera allo scudetto: “E’ stata una nostra pecca. Ma ci sono ancora tanti punti in palio, pensiamo a finire alla grande il campionato, l’obiettivo lo abbiamo chiaro in testa”.

(ITALPRESS).