SAN SEVERO – Gelate e danni all’agricoltura: Carrabba “sopralluoghi per gli agricoltori che hanno subito danni”

La gelata che, nella notte tra l’8 ed il 9 aprile u.s., ha colpito le colture che insistono nelle terre appartenenti al territorio del Comune id San Severo, ha recato gravi danni agli agricoltori ed ai coltivatori diretti della nostra Città.

La Civica Amministrazione, da sempre sensibile ed attenta ai problemi della agricoltura, comparto fondamentale per la nostra economia, è a disposizione -nella persona dell’Assessore alla Agricoltura Felice Carrabba- di tutti gli operatori che hanno subito danni. Da oggi, 10 aprile 2021, possono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica assessore.ambiente@comune.san-severo.fg.it le domande di richiesta di sopralluogo, onde attivare la procedura di dichiarazione dello stato di calamità naturale per i necessari provvedimenti da adottare dalla Regione Puglia.

IL PORTAVOCE DEL SINDACO

Avv. Dario de Letteriis