SAN SEVERO – IL COMUNE PROCEDE ALL’ASSUNZIONE DI 25 NUOVI DIPENDENTI – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI

IL COMUNE DI SAN SEVERO PROCEDE ALL’ASSUNZIONE DI 25 NUOVI DIPENDENTI – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI.

Con Determina Dirigenziale Area III N. 68 del 29.03.2021 a firma del Segretario Generale Dirigente ad interim Area III Vito Tenore, il Comune di San Severo ha proceduto alla “Assunzione a tempo indeterminato – part time di n. 25 Istruttori Amministrativi – categoria C – posizione economica C1 – (20 ore settimanali) mediante scorrimento della graduatoria finale di cui alla determinazione dirigenziale n. 338 del 09.02.2021. Approvazione schema di contratto individuale di lavoro”.

“E’ un momento davvero importante sia per il Comune di San Severo – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore al Personale Valentina Stocola – sia per tutti i neo assunti che, non appena sottoscriveranno il contratto di lavoro, presteranno servizio presso i vari uffici comunali ove saranno assegnati. Purtroppo la pandemia in atto Covid 19 non ci consente di accogliere come è accaduto in passato con una pubblica cerimonia i nuovi lavoratori, ma vogliamo ugualmente far giungere loro il nostro più caloroso incoraggiamento per questo nuovo importante percorso della loro vita. Un’esperienza lavorativa che deve avere i necessari riflessi positivi sulla nostra comunità, in termini di miglioramento del servizio proposto all’utenza cittadina e di allargamento della platea dei dipendenti comunale, da alcuni anni largamente al di sotto di parametri accettabili, a causa dei tanti pensionamenti e della totale assenza di concorsi assunzionali che ha caratterizzato i precedenti mandati sindacali. Esprimiamo a titolo personale e per conto dell’intera Amministrazione Comunale i sensi di rallegramento per questo importante traguardo e la soddisfazione per il notevole lavoro svolto in fase di organizzazione e di procedimento dell’iter concorsuale”.

L’assunzione in servizio dei 25 Istruttori Amministrativi – a tempo parziale per 20 ore settimanali ed indeterminato – avrà decorrenza, previa accettazione della nomina, dal 12 aprile 2021, o, comunque dalla data di sottoscrizione del contratto individuale da parte dei concorrenti idonei.

SAN SEVERO, 10 aprile 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo