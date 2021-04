FOGGIA – INTERNAZIONALE DI STUDI TELESIANI, BRUNIANI E CAMPANELLIANI. Lunedì 12 aprile il prof. Franco Gallo

Ci clo di seminari ‘I saperi e la vita’- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI TELESIANI, BRUNIANI E CAMPANELLIANI

Lunedì 12/4/21 h.10.30.Prof. Franco Gallo, Presidente emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani:

“ Può la democrazia digitale sostituire la democrazia rappresentativa?”

Ho il piacere di comunicarvi che a seguito di una proficua e interessante conversazione avuta in questi giorni con il Prof. Nuccio Ordine, ospite qualche anno fa del ciclo’Lettura e oltre’ per la presentazione del celebre best seller ‘L’utilità dell’inutile’ , il Liceo classico ‘Lanza’ è stato inserito, per desiderio del Prof. Ordine, nel Consorzio dei principali Licei del Centro Sud Italia all’interno delle attività del ‘CENTRO INTERNAZIONALEDI STUDI TELESIANI E CAMPANELLIANI’

Il Prof. Nuccio Ordine , un punto di riferimento mondiale quando si parla di ricerche, approfondimenti, esegesi del pensiero di Bernardino Telesio, Giordano Bruno e Tommaso Campanella, è l’organizzatore di in ciclo di quattro conferenze, che ruotano attorno al tema: “I saperi e la vita”.

Quattro incontri di altissimo livello che aprono l’attività 2021 del Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani “Alain Segonds e Giovanni Aquilecchia” che ha sede a Cosenza e di cui Ordine è il Presidente.

Gli incontri, della durata di circa due hh l’uno. – promossi in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università della Calabria – sono dedicati ad argomenti di particolare attualità e si svolgono On Air sulla piattaforma Teams.

Il primo, già realizzato ha visto l’intervento del prof. Adriano Prosperi, emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa che ha parlato di “Antigiudaismo e Antisemitismo: il caso italiano”,