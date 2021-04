POGGIO IMPERIALE – NOTTE DRAMMATICA, RITROVATI DIVERSI CANI MORTI, FORSE PER AVVELENAMENTO!

Riceviamo e pubblichiamo

il giorno 10 aprile 2021 sono stati rinvenuti, nel territorio di Poggio imperiale- località Fucicchia, nei terreni e in una azienda limitrofa ad una attività, sei carcasse di cani che mostrano segno di avvelenamento.

Dalle notizie raccolte fino alla sera del 9 aprile i cani erano tutti in ottima salute.

Di queste 6 carcasse: tre sono cagne sterilizzate con chip e di proprietà del Comune e risultano come cani riemessi sul territorio.

2 cani, di cui una femmina con chip e sterilizzata di proprietà del Comune, sono in terapia con segni di avvelenamento.

Mancono le.carcasse di altri 6, 7 cani , di cui 4 femmine sterilizzate e chippate di proprietà del Comune e una femmina con chip e sterilizzata di proprietà privata.

I cani morti erano assistiti e seguiti da due, tre volontarie del paese che ogni giorno si recano in zona per fornire cibo e cure e hanno provveduto alla sterilizzazione delle femmine.

Domani una carcassa sarà portata all’Istitito zooprofilattico per l’autopsia per verificare la sostanza che ha causato il decesso di quasi tutti i cani presenti in quella zona.

Di Maria Malerba che ringraziamo per la cortese segnalazione.