FOGGIA – 69 FAMIGLIE A RISCHIO “ROULETTE RUSSA”

69 FAMIGLIE A RISCHIO "ROULETTE RUSSA"

Questo è quanto potrebbe accadere ai 69 lavoratori della sosta tariffata sul comune di Foggia e alle rispettive famiglie.

E’ notizia certa, accusano le OO.SS. territoriali di FILT CGIL, FIT CISL e UGL Autoferrotranvieri, che il comune di Foggia voglia procedere ad indire una gara per il servizio della sosta tariffata senza tener conto della clausola sociale che tuteli i lavoratori in forza, bensì legarla esclusivamente ai dati finanziari dell’attuale fatturato: procedura che metterebbe a serio rischio il futuro di molti lavoratori.

L’attuale fatturato, denunciano le OO.SS., risulta essere condizionato e non rispondente alle potenzialità del servizio a causa dell’attuale periodo di crisi pandemica oltre a una gestione politica poco lungimirante della sosta, che ha visto una sostanziale diminuzione degli incassi anche per la chiusura di molteplici attività produttive.

I segretari stigmatizzano, altresì, il silenzio assordante del primo cittadino al quale hanno richiesto più volte un tavolo per chiarire alcuni aspetti fondamentali che potrebbero, attraverso il contributo di tutti i soggetti interessati, affrontare con spirito concertativo la delicata tematica, come l’accordo con gli OO.RR, l’aumento degli stalli in alcune zone nevralgiche della città, la rivalutazione del parcheggio Zuretti e ancora altro, evitando cosi crisi e traumi per la platea dei lavoratori e per il servizio da rendere all’utenza.

Non permetteremo a chicchessia di giocare alla roulette russa con i lavoratori e le loro famiglie

FILT CGIL FIT-CISL UGL-TRASPORTI