PUGLIA – AL VIA LE VACCINAZIONI ASTRAZENECA PER PERSONE SENZA FRAGILITÀ A COMINCIARE DAI 79 ANNI

link video immagini vaccini a 79 enni hub Fiera Bari

http://rpu.gl/pHCsR

link video immagini vaccini a 79 enni hub Palacarrassi Bari

http://rpu.gl/Xsin8

AL VIA LE VACCINAZIONI ASTRAZENECA PER PERSONE SENZA FRAGILITÀ A COMINCIARE DAI 79 ANNI







“La campagna di vaccinazione con Astrazeneca per persone da 79 anni ai 60 anni senza fragilità avviata oggi in Puglia è partita con una affluenza costante agli hub, che sono tutti al lavoro – dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – Sono moltissimi i pugliesi che hanno consapevolezza che Astrazeneca è un vaccino estremamente efficace e sicuro in questa fascia di età. Adesso dobbiamo avere un obiettivo tutti quanti, dobbiamo sconfiggere il virus e il virus lo si sconfigge solo con la vaccinazione”.



In conformità con l’ordinanza n.6 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, oggi si stanno vaccinando negli hub dedicati i cittadini nati nel 1942, cioè di 79 anni, sia che avessero già dato la loro adesione attraverso la piattaforma “La Puglia ti vaccina”, con accesso prioritario, sia ad accesso libero.