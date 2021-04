APRICENA, TORREMAGGIORE, SAN NICANDRO GARGANICO E SAN PAOLO CIVITATE – RAFFICA DI PROVVEDIMENTI DEI CARABINIERI

La scorsa settimana, i Carabinieri della Compagnia di San Severo, a seguito di perquisizioni domiciliari e veicolari, hanno denunciato un giovane di San Paolo di Civitate per illecita detenzione di munizionamento, un minorenne di San Nicandro Garganico per ricettazione di un motorino rubato lo scorso 5 gennaio, e uno di Apricena per porto di oggetti atti ad offendere in quanto circolava portando a bordo della sua autovettura, senza alcun giustificato motivo, una mazza da baseball e un piede di porco. Venivano inoltre segnalati alla Prefettura di Foggia, per i provvedimenti e le sanzioni amministrative di competenza, 6 assuntori di sostanze stupefacenti che a seguito dei controlli sono stati trovati in possesso di cocaina.