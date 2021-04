CERIGNOLA – ATTI PERSECUTORI ALL’EX CONVIVENTE, ARRESTATO UN 48ENNE

I militari della Stazione Carabinieri di Cerignola hanno arrestato un 48enne del posto, con precedenti di polizia, raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, in sostituzione ed in aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui l’uomo si trovava già sottoposto per il reato di atti persecutori in danno della sua ex convivente. Il provvedimento è scaturito a seguito della violazione delle prescrizioni imposte al 48enne, accertate e segnalate alla Autorità Giudiziaria dai carabinieri. Dopo le formalità di rito, per l’arrestato si sono aperte le porte del carcere di Foggia.