CERIGNOLA – IN CARCERE UN 45ENNE CHE EVADE DAI DOMICILIARI

È stato arrestato in flagranza per il reato di evasione un 45enne di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari per i reati di atti persecutori e danneggiamento, alcune sere fa non è stato trovato in casa in occasione di un controllo. Le immediate e serrate ricerche svolte dai militari della locale Sezione Radiomobile hanno consentito di rintracciarlo dopo alcuni minuti sulla pubblica via, nel centro abitato, dove lo stesso si trovava, senza autorizzazione, da solo e a piedi. Bloccato, è stato condotto negli uffici della locale Compagnia Carabinieri e dichiarato in arresto per evasione. Dopo le formalità di rito, su disposizione della procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale dauno ha disposto per il 45enne il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui lo stesso era già stato sottoposto in precedenza.