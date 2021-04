CERIGNOLA – IN MANETTE UN 42ENNE: ESCE DI NOTTE E VIOLA GLI OBBLIGHI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza un cerignolano 42enne con precedenti penali, che si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e con la prescrizione di permanere all’interno della sua abitazione dalle ore 21.00 alle ore 06.00. L’uomo, in occasione di un controllo svolto di notte, non è stato trovato in casa, da dove si era allontanato senza autorizzazione. I militari lo hanno rintracciato, dopo circa venti minuti, mentre faceva rientro a bordo di una autovettura condotta da un altro soggetto di Cerignola con precedenti di polizia. Il 42enne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pinza multiuso, di un coltello e di una torcia, custoditi all’interno di un marsupio. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Dopo aver convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti del 42enne l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.