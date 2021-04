Foggia: arresti in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna.

Nella settimana appena trascorsa, personale appartenente alla Squadra Mobile ha eseguito tre ordini di esecuzione emessi dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di altrettanti soggetti a seguito di irrevocabilità di sentenze di condanna.

Nel dettaglio, in data 7 aprile u.s., Agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione nei confronti di C.G., pregiudicato foggiano classe ’70, condannato per ricettazione in concorso alla pena della reclusione pari ad anni 2 e mesi 1.

Ulteriore provvedimento di carcerazione è stato eseguito in data 10 aprile, nei confronti di T. B., in quanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna è stato riconosciuto colpevole per reati di furti, ricettazioni e possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Il predetto, associato presso la locale Casa Circondariale, dovrà scontare una pena pari a 6 anni e 9 mesi.

In data 13 aprile u.s., è stata data esecuzione ad ulteriore provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di condanna, pari ad anni 1 e mesi 4 nei confronti di C. A., anch’esso riconosciuto colpevole del reato di ricettazione. Il predetto, concluse le formalità di rito è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.