FOGGIA – POLIZIA DI STATO ARRESTA FOGGIANO PER CESSIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE E DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO

In data di ieri, personale appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Foggia, nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati inerenti le sostanze stupefacenti ha tratto in arresto M.N., incensurato classe 2001, per cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Nel citato contesto operativo, una pattuglia della Squadra Mobile ha notato come in questa via Tito Serra, un ragazzo avesse appena ceduto ad una ragazza una bustina termosaldata in cambio di due banconote da 20 euro l’una, riposte repentinamente dal predetto all’interno della tasca interna del giubbotto.

Insospettiti dal movimento, gli Agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti ad evitare che la ragazza, minorenne, potesse disfarsi della sostanza stupefacente appena acquistata.

La perquisizione personale operata nell’immediatezza nei confronti del M.N. ha consentito di rivenire, celate all’interno di una tasca interna del giubbotto la somma di 200 euro circa, in banconote di piccolo taglio. Pertanto, alla luce della flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente, aggravato dalla minore età dell’acquirente, gli Agenti della Squadra Mobile hanno esteso la perquisizione all’abitazione del N.

All’interno della cantina dell’abitazione in uso esclusivo di quest’ultimo, la meticolosa perquisizione ha consentito di rivenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, rispettivamente quantificata in 98 gr e 72 gr, già preparate in dosi per lo spaccio, due bilancini di precisione, bustine termosaldate, nonché quanto utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale il giovane è stato associato presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.