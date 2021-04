Salvini “Stiamo lavorando a un’estate da boom economico”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al governo per fare le cose, stiamo lavorando ad un’estate di boom economico, che sia l’inizio di un rinascimento, di una ripartenza”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del libro “Salute o libertà” di Corrado Ocone.

“Noi siamo al governo per restarci per lavorare, finchè c’è bisogno – ha aggiunto -. Se devo metterci la faccia ce la metto fino in fondo, non sono al governo Draghi per fare la carta da parati. Il rapporto con Draghi, dal punto personale è franco e diretto. La cosa che non posso più tollerare è la vaghezza”, ha concluso parlando dei vaccini.

