SAN SEVERO – INDETTA LA GARA DI APPALTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PER ACQUE BIANCHE

E’ stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di San Severo – www.comune.san-severo.fg.it – la determinazione Area IV n. 108 del 09.04.2021 a firma del Dirigente ing. Benedetto Di Lullo, con cui si indice gara di appalto per “Ampliamento ed Integrazione rete fognaria per acque bianche dell’intero centro abitato. Primo stralcio funzionale. Importo Lavori € 5.311.077,14 – Determinazione a contrarre per gara procedura Aperta con il criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9 bis ed art. 95 Dlgs 50/2016”.

Con la suddetta determinazione è stato stabilito di avviare ed indire, per la individuazione dell’operatore economico a cui affidare la realizzazione delle opere, gara con procedura aperta con il criterio del minor prezzo secondo le norme vigenti.

“Come è noto – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – il nostro Comune è risultato destinatario di un finanziamento di importo pari ad Euro 7.000.000,00 per i lavori di costruzione della rete di fognatura per le acque bianche nel centro abitato di San Severo. Dopo aver messo in atto l’intero iter procedurale e sottoscritto specifico disciplinare con la Regione Puglia, ora si passa alla fase operativa con l’indizione della gara di appalto per il progetto di ampliamento della fogna bianca. Stiamo mantenendo un preciso impegno assunto con tutta la nostra comunità per risolvere l’atavico problema dei frequenti allagamenti di tante strade del centro abitato e delle aree produttive a causa di violente precipitazioni. E’ un problema che si trascina da decenni, che ha condizionato fortemente il sistema produttivo cittadino. Si tratta di un intervento strutturale notevole”.

SAN SEVERO, 13 aprile 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo