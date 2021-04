CALCIO – SERIE C – IL FOGGIA LOTTA, MA SI ARRENDE A PALERMO

DI LINO MONGIELLO

PALERMO – FOGGIA 1-0

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti 6; Marong 6, Peretti 6, Marconi 5.5; Almici 6, De Rose 6, Luperini 6 (21’ st Odjer 6), Valente 6.5; Kanouté 5.5 (35’ st Santana sv), Floriano 7; Rauti 5.5 (18’ st Saraniti 6). In panchina: Fallani, Doda, Corrado, Crivello, Martin, Silipo, Lancini, Broh. Allenatore: Filippi 6.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6; Anelli 5.5 (41’ st Salvi sv), Gavazzi 6, Galeotafiore 5.5; Kalombo 5.5, Vitale 5.5, Said 5.5 (21’ st Nivokazi 5.5), Rocca 6, Di Jenno 6; Curcio 6, Dell’Agnello 5.5 (45’ st Balde sv). In panchina: Mascolo, Jorio, Agostinone, Aramini, Pompa, Turi. Allenatore: Cau al posto dello squalificato Marchionni 6.

ARBITRO: Longo di Paola 6.

RETI: 38’ st Valente.

NOTE: giornata fredda con forte vento, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Rauti, Luperini, Anelli, Gavazzi, Kanouté, De Rose, Peretti. Angoli: 9-4. Recupero: 0′, 5′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Disco rosso per il Foggia dalla trasferta di Palermo. I rossoneri escono sconfitti ma a testa alta. Probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto al termine di una gara che non ha offerto prestazioni eccezionali. Tutt’altro. A tratti ha prevalso la noia e soltanto alcuni spunti individuali o calci da fermo hanno ravvivato un match dai ritmi blandi. Per il Foggia la battuta d’arresto non ha un significato particolare, a differenza del Palermo che doveva a tutti i costi mettere nel carniere i tre punti per continuare a sperare nell’inserimento in zona playoff. La differenza è stata tutta in una situazione favorevole ai padroni di casa determinata dall’invenzione dell’ex Floriano, una vera spina nel fianco della difesa rossonera. Sul tiro a botta sicura di Valente, nulla ha potuto Super Fumagalli e sotto di un gol a meno di 10’ dal termine c’era ben poco da fare. Non dimentichiamo che al Foggia mancavano alcuni uomini e il covid ha lasciato il segno anche nella tenuta fisica. In ogni caso i ragazzi guidati nell’occasione da Mister Cau non hanno demeritato e, come detto innanzi, avrebbero meritato almeno il punto. Intanto c’è già da pensare al prossimo turno e cercare di racimolare qualche altra vittoria per confermare la posizione in classifica. Tornando alla gara, a parte il botta e risposta dei primi minuti con la conclusione di Floriano (1’) poco distante dal palo e il tiro velenoso di Vitale (10’) sventato da Pelagotti, di emozioni ce ne sono state davvero poche. Troppi gli errori in fase di costruzione e le due difese a fare buona guardia a proteggere le rispettive porte. Di azioni degne di nota il taccuino è rimasto desolatamente vuoto e soltanto qualche svarione difensivo poteva decidere il risultato. Così non ha approfittato il Palermo della scivolata di Galeotafiore con Rauti (21’) solo davanti a Fumagalli ed impreciso col colpo di testa. Ha risposto il Foggia con il calcio di punizione di Curcio (24’) sul quale Pelagotti ha dovuto intervenire con un gran balzo per deviare la sfera in angolo. Sempre Curcio (26’), raccogliendo una respinta della difesa, s’è reso pericoloso con una conclusione potente ma centrale, sventata con i pugni dal portiere rosanero. Tutti qui i primi deludenti 45’. Nella ripresa i tentativi iniziali di Rauti (3’), servito da Floriano e di Rocca (5’) a sfiorare il palo, hanno confermato l’episodicità della prima parte di gara. Mister Filippi, altro ex, ha provveduto ad effettuare alcuni cambi e il Palermo ha alzato un po’ ritmo e baricentro, mettendo apprensione a Gavazzi e compagni, trascinato dall’estro di Floriano. Quando ormai si riteneva che il risultato fosse ormai orientato verso lo 0-0, proprio Floriano serviva un pallone d’oro per Valente (38’) che sfruttava al meglio beffando Fumagalli. Era il gol dei tre punti. Mister Cau provvedeva ad inserire qualche forza fresca ma sia il tempo che le forze fisiche erano davvero poche per tentare l’aggancio ai rosanero.