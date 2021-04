Fonseca carica la Roma “Con Ajax il match più importante”

ROMA (ITALPRESS) – Ripartire dallo 0-0 con l’obiettivo della vittoria. Per la terza volta in stagione, Paulo Fonseca indica la strada da seguire per conquistare la qualificazione del turno dopo la vittoria dell’andata. E’ già capitato contro Braga (2-0 in trasferta) e Shakhtar (3-0 in casa) e in entrambi i casi nel ritorno la Roma non si limitò a gestire il vantaggio acquisito ma giocò per vincere e, in effetti, vinse. Ora c’è l’Ajax che arriva a Roma ad una settimana dalla vittoria per 2-1 dei giallorossi alla Cruijff ArenA nell’andata dei quarti di finale di Europa League: “Quella di domani è la partita più importante della stagione fino ad adesso – ha detto il tecnico portoghese in conferenza stampa – Sarà importante non pensare alla partita di Amsterdam, vogliamo vincere. La reputazione in trasferta dell’Ajax ci fa capire che il discorso non è chiuso. Dobbiamo giocare con concentrazione, servirà la partita perfetta”. Le reti di Pellegrini e Ibanez hanno deciso il primo round del doppio confronto ma sull’1-0 a sfavore la Roma rischiò contro gli olandesi di capitolare a causa degli errori individuali.

“Saranno fondamentali i dettagli. Tutti sappiamo che non possiamo sbagliare questa partita, dovremo essere concentrati e mentalmente equilibrati – sottolinea Fonseca -. Ad Amsterdam abbiamo avuto un momento di difficoltà in cui loro hanno segnato, ma la squadra è rimasta equilibrata e alla fine ha cambiato la partita”. E sulla tattica di gara: “Abbiamo preparato la nostra strategia di gioco. Il match sarà difficile, ma ci siamo preparati per non lasciare fare all’Ajax quello che vuole”. Saranno assenti Smalling (“Deve sentirsi pronto ma è vicino al rientro”) e Spinazzola. Al posto dell’esterno azzurro, spazio al giovane Calafiori: “Ad Amsterdam è entrato bene, giocherà titolare”. Infine rientra Karsdorp: “Sta facendo una grande stagione, può ancora migliorare”.

(ITALPRESS).