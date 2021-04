SAN SEVERO – Avrebbe commesso alcuni reati mentre ricopriva il ruolo di amministratrice giudiziaria di una società di San Severo sottoposta a sequestro. Commercialista foggiana resta ai domiciliari

E ancora: “Anche se inserita in un contesto ostruzionistico ad opera della vecchia gestione della società amministrata, la tenuta della contabilità da parte di Coco si conferma ‘disinvolta’ per affermazione della stessa diretta interessata: ulteriore riprova che, pur depurata da fini egoistici e speculativi la condotta professionale dell’indiziata resta penalmente rilevante”. Infine, riguardo all’accusa di falso e truffa, Coco al gip ha riferito di non aver mai presentato richieste di rimborsi spese, ma solo la liquidazione al Tribunale per l’incarico svolto. “È agli atti una fattura emessa da Coco nei confronti della società da lei amministrata – scrive il gip -, con la causale del rimborso delle spese sostenute; sicché, anche se l’indagata non avesse inserito il rimborso spese nelle sue richieste di liquidazione all’autorità giudiziaria come sembrerebbe evincersi da due documenti allegati all’istanza di difensiva di revoca dei domiciliari, è ipotizzabile quantomeno il tentativo di truffa ai danni della ‘Nuova euro meat’ a mezzo della falsa attestazione delle 217 visite ispettive”. La difesa prepara il ricorso al Tribunale del Riesame.

