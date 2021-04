SAN SEVERO – Sit-in di protesta degli ambulanti giovedi 15 aprile

Giovedì 15 Aprile presso il mercato di via Togliatti a San Severo gli ambulanti aderenti all’A.N.A UGL terranno un sit-in dalle ore 7 alle ore 12 per evidenziare i problemi della categoria e sensibilizzare le istituzioni locali sulla riapertura dei mercati e delle fiere secondo i dati obiettivi e seguendo il protocollo previsto per la pandemia.

La manifestazione di domani rientra nell’ambito delle iniziative che L’A.N.A UGL stà facendo su tutto il territorio nazionale per rivendicare sostegni adeguati ,l’esonero del canone Unico per l’anno 2021 .

Il responsabile Ana Ugl San Severo

Raffaele Cristinziano