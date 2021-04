Coronavirus, Figliuolo “Confermo 500mila vaccini a fine aprile”

ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – “Ricordo l’alluvione del 1994, e cosa accadde in qiesti territori, con 9 vittime solo ad Alba. Sembrava tutto perso, ma poi alla fine ce l’abbiamo fatta. Oggi interpetriamo una perfetta collaborazione tra pubblico e privato. Ce la facciamo, le critiche ben vengano, in Italia da soli ce la faremo”. Così Francesco Paolo Figliuolo, commissario steaordinario per la campagna vaccinale, visitando l’hub vaccinale alla Fondazione Ferrero. “Lavorare creare e donare è il motto della Ferrero, ed è anche il nostro – aggiunge – sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi, compreso quello dei 500 mila vaccini al giorno a fine aprile. Conclusa vaccinazione over 70, faremo una revisione di tutto. Vogliamo aprire il Paese, e vaccinare chi lavora. Dobbiamo intercettare la ripresa economica” aggiunge.

(ITALPRESS).