SAN SEVERO – Convocazione del Consiglio Comunale in videoconferenza tramite collegamento on line da remoto il 19 e 22 aprile

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 18,30 di lunedì 19 aprile 2021 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di giovedì 22 aprile 2021, per la trattazione dei seguenti accapi:

Comunicazioni;

Annuncio interrogazioni a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C. C.;

1. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C.C.;

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 9 del 25.11.2020, n. 10 del 07.12.2020 e n. 1 del 02.03.2021;

3. Revisione periodica delle partecipazioni comunali al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Determinazioni;

4. Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021;

5. Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021;

6. Gestione e riscossione ordinaria, in accertamento e coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali. Nuove linee d’indirizzo;

7. Determinazione, con effetto dal 1° gennaio 2021, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, istituita con Decreto Legislativo n. 360 del 28-09-1998;

8. FSC 2014 – 2020 – Area di intervento Ambiente (Linea 2.1) “Completamento funzionale distretto 11 comprensorio Fortore ottimizzazione dell’utilizzo delle acque reflue di San Severo” – Ente Proponente: Consorzio per la Bonifica della Capitanata – Approvazione progetto definitivo – Apposizione vincolo preordinato all’esproprio/asservimento e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 3/2005 e ss mm. ed ii.;

9. Approvazione Regolamento della Consulta per l’agricoltura;

10. Regolamento per la disciplina del mercato contadino #TAVOLIEREFILIERACORTA – Modifica sede svolgimento;

11. Regolamento per la disciplina del “Mercato della Terra Slow Food” del Comune di San Severo – Approvazione;

12. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.1789 del 2020 del Tribunale di Foggia;

13. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Parcella professionale dell’avv. Fulvio Mastroviti – causa ditta Romano srl;

14. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Parcella professionale dell’avv. Raffaele Irmici – causa Consorzio Boschetto;

15. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.181 del 2020 del Giudice di Pace di San Severo.

SAN SEVERO, 15 aprile 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo