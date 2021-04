APRICENA – 300 MILA EURO DI CONTRIBUTO REGIONALE PER UN NUOVO CAMPETTO SPORTIVO IN ZONA SACRA FAMIGLIA

300 MILA EURO DI CONTRIBUTO REGIONALE PER UN NUOVO CAMPETTO SPORTIVO IN ZONA SACRA FAMIGLIA.



Carissimi,

oggi vi comunico con gioia che abbiamo ottenuto 300 mila euro per la realizzazione di un nuovo campetto in zona Sacra Famiglia, tra la pineta e la piazza Johannes de Precina.

Il nostro progetto è stato giudicato in maniera positiva e meritevole dalla commissione tecnica regionale. Continuiamo ad ottenere fondi per migliorare la nostra città.

È fondamentale riportare i nostri figli nei campetti, per socializzare e crescere in maniera sana. SONO IL NOSTRO FUTURO.

Continuiamo senza sosta, a lavorare per voi.



#Parlanoifatti

#OrgoglioApricena



Il Sindaco di Apricena

Ing. Antonio Potenza