FOGGIA – Il comandante provinciale della Gdf di Potenza nuovo assessore comunale con il sindaco Landella

FOGGIA – «Il mio non sarà un assessorato politico ma un incarico tecnico. Ho posto questa condizione prima di accettare l’incarico». E’ quanto commenta il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, il colonnello Francesco Gazzani che questa mattina ha accettato la nomina come assessore comunale alla Sicurezza e Polizia Locale di Foggia. Nomina arrivata a poche ore dall’azzeramento della giunta comunale dauna stabilita dal sindaco leghista Franco Landella.

L’ufficiale della guardia di finanza, legato alla città di Foggia per motivi personali ed in servizio al comando provinciale del capoluogo dauno fino al 2018, rimarrà regolarmente in servizio a Potenza.

«Mi sono informato, non c’è alcuna incompatibilità tra le sue cariche. Sono residente a Salerno e presto servizio in una circoscrizione diversa da quella foggiana».

Al comune di Foggia intanto è al lavoro dallo scorso 9 marzo la commissione prefettizia che, per i prossimi mesi, avrà il compito di verificare presunte infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nell’attività amministrativa. Ma questo – a detta dello stesso Colonello – non spaventa l’ufficiale che sul punto replica: «la presenza della commissione d’accesso non significa che ci sarà uno scioglimento. Poi ribadisco che il mio sarà un incarico tecnico. Sarà una nuova esperienza». La nuova giunta dell’era Landella ( al suo secondo mandato come sindaco) potrebbe essere già presentata nelle prossime ore.

