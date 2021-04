FOGGIA – LA CONFERMA AL VERTICE AIOP REGIONALE PUGLIESE DI POTITO SALATTO

“La conferma al vertice dell’AIOP regionale pugliese del dott. Potito Salatto è motivo di grande soddisfazione per Confindustria Foggia. Una scelta che, se da un lato riconosce il notevole lavoro svolto per le esigenze dell’ospedalità privata, dall’altro premia indubbiamente l’impegno di un imprenditore di successo, da sempre attento alle evoluzioni di un settore in forte crescita anche per le nuove esigenze delle comunità.”

Così Giancarlo Francesco Dimauro, Presidente di Confindustria Foggia, sulla nomina del dott. Salatto alla Presidenza dell’AIOP.

“L’unanime consenso assembleare dell’AIOP per la conferma di Salatto nell’importante funzione, non gratifica solo le legittime aspettative della categoria ma sugella – dichiara Dimauro – anche il ruolo che il dott. Salatto ha saputo rappresentare e rappresenta nelle dinamiche imprenditoriali dell’intera Capitanata.”