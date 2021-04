FOGGIA – Prende il via la II edizione del Premio Letterario “I fiori blu”. Lunedì 19 aprile alle 10,30 la presentazione in remoto

Venti fiori nel vento. Tutti blu.

Prende il via la II edizione del Premio Letterario “I fiori blu”. Lunedì 19 aprile alle 10,30 la conferenza stampa di presentazione in remoto.

Venti titoli, equamente divisi fra narrativa e saggistica, di autori di primissimo piano del panorama italiano, concorrono alla Seconda Edizione del Premio Letterario “I fiori blu”, promosso dall’omonima Associazione con il sostegno della Regione Puglia per il tramite del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e in collaborazione con l’Università di Foggia e la Fondazione Monti Uniti di Foggia.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Foggia e di Confindustria Puglia e si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura.

Rilevante il contributo degli sponsor privati, in particolare di Sanità Più, Mandarin Capital Partners, Gami Impianti e Azienda Paolo Petrilli.

Preziosa anche la partnership mediatica di Teleblù, con l’editore Potito Salatto, di Radio Nova, con l’editore Euclide Della Vista, e di Bonculture, con Antonella Soccio e Daniela Tonti.

La seconda edizione verrà presentata con una conferenza stampa (che causa Covid si svolgerà in remoto) alle ore 10,30 di lunedì 19 aprile. Vi prenderanno parte:

– la presidente dell’A.p.s. e direttrice artistica del premio “I fiori blu” Alessandra Benvenuto

– la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, componente della Giuria Tecnica del Premio

– gli assessori regionali alla Cultura, Massimo Bray, e al Bilancio Raffaele Piemontese

– la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia Donatella Curtotti

– il presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia Aldo Ligustro

– il presidente del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso

– la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Maria Aida Episcopo

– Luca Vigilante, in rappresentanza di Sanità Più.

I lavori saranno coordinati dal giornalista Enrico Ciccarelli.

Il link per partecipare all’incontro è

https://us04web.zoom.us/j/76550445819?pwd=cFF0QmtmeEorUWlsK2VMOWZQQW9XZz09

Foggia, 15 aprile 202