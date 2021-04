VIESTE PENSA ALLA RIPARTENZA: LUNEDI’ 19 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO POST COVID

L’amministrazione comunale di Vieste ha definito il Piano Strategico del Turismo, lo strumento attraverso il quale la città garganica vuole orientare il sistema delle vacanze per i prossimi cinque anni. La presentazione ufficiale del Piano è prevista lunedì 19 aprile in teleconferenza streaming a partire dalle ore 10,30. Al forum organizzato dall’assessorato al turismo del Comune di Vieste, interverranno autorevoli ospiti ad iniziare dall’assessore regionale Massimo Bray fino a Josep Ejarque, l’esperto di destination management che ha redatto il Piano Strategico. Ad aprire i lavori sarà il sindaco, Giuseppe Nobiletti, a seguire l’assessore Bray che parlerà di strategie di sviluppo turistico post covid della Puglia; Rossella Falcone, assessore al turismo del Comune di Vieste, relazionerà sul tema Il turismo a Vieste tra covid e post covid; Josep Ejarque, esperto di Destination Management, illustrerà il Piano e parlerà delle prospettive di rilancio della città. Nella seconda parte un focus sulle Best Practies con l’intervento degli operatori turistici di Alassio e Amalfi che daranno vita ad una vera e propria Joint-Ventures fra operatori. Durante il forum verrà presentato anche il Portale di Destinazione Turistica della Città di Vieste. “Con il Piano – commenta l’assessore Rossella Falcone – viene finalmente delineata la nuova strategia turistica di Vieste che prevede il rilancio del settore anche alla luce degli enormi cambiamenti che hanno investito l’economia turistica”.

Canali per la diretta:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/comunedivieste

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCPpp22tikex-LwsI2mWQh3