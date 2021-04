FOGGIA – ARRESTATA DALLA POLIZIA NELLA STAZIONE FERROVIARIA UNA DONNA RESPONSABILE DI RESISTENZA, MINACCIA, VIOLENZA E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE

POLIZIA DI STATO

Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise

COMUNICATO STAMPA

ARRESTATA DALLA POLIZIA DI STATO NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FOGGIA UNA DONNA RESPONSABILE DI RESISTENZA, MINACCIA, VIOLENZA E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE.

Una 40enne, di origini cubane, irregolare sul territorio nazionale, è stata arrestata l’altro ieri notte dalla Polizia Ferroviaria di Foggia perché responsabile di resistenza, minaccia, violenza e lesioni nei confronti degli Agenti.

I poliziotti hanno notato la donna, all’interno della stazione, mentre cercava di allontanarsi velocemente nella direzione opposta. Insospettiti, l’hanno raggiunta, sottoponendola al controllo e verificando che era destinataria di vari ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale, ai quali non aveva ottemperato. Accompagnata negli uffici di polizia, la stessa ha iniziato a inveire violentemente nei confronti degli Agenti, minacciandoli di morte e procurando lesioni a due degli operatori. Con non poche difficoltà è stata ricondotta alla calma e tratta in arresto. La donna, al termine degli adempimenti, è stata ristretta nella Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

17 aprile 2021