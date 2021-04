BASKET SERIE A2 – La cura Bechi funziona davvero. L’Allianz abbatte la capolista Forlì!

Avere una reazione di orgoglio in casa contro la capolista e ritornare a vincere per il morale e per conquistare i due punti che non arrivavano ormai da troppo tempo. Basterebbero soltanto questi semplici motivi per comprendere l’importanza del successo dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo sull’Unieuro Forlì. 85-70 il finale. Una vittoria, quella sanseverese, pesante, raggiunta con voglia, caparbietà e dedizione grazie al contributo di un roster, finalmente, affamato e concentrato fino alla conclusione. I neri hanno continuato a dare segnali positivi già ampiamente visti nella sfida contro Ferrara solo che questa sera, fortunatamente per gli uomini di Bechi, tutto è andato per il verso giusto, dalla verve sotto canestro alla precisone dei tiri e nei passaggi, dalla dedizione in difesa alla doppia cifra di Ogide (25 per lui, mvp del match) Clarke, Contento e Ikangi. Dall’altra parte, ad onor del vero, Forlì giocava con la matematica certezza del primo posto ed è forse arrivata a San Severo con il pensiero già alla fase ad orologio, ma ciò non banalizza il trionfo giallonero. L’Allianz ha dimostrato carattere e orgoglio e, dopo tanto, il tabellone finale non vanifica gli sforzi di Clarke e co. Finalmente, la giusta ricompensa per un lavoro costante è arrivata.



Il riassunto: quintetto confermato per coach Luca Bechi: Contento, Clarke, Ikangi, Ogide e Maganza mentre Dell’Agnello cambia (giustamente) e schiera: Roderick, Rodriguez, Natali, Landi e Bolpin. Non è una prima frazione spumeggiante. A prevalere, infatti, sono soprattutto le difese anche se dal primo time-out chiesto dall’allenatore di Forlì, sul 12-3 emerge che l’Allianz, almeno per il momento, produce di più. Per Maganza e co buonissima attenzione in fase di non possesso, con qualche tiro di troppo sbagliato dalla lunetta e sotto canestro banalmente il punteggio sarebbe sicuramente più ampio. L’Unieuro non ha la necessità di spingere sull’acceleratore e si vede dai suoi tanti errori. Primo parziale: 18-11. Partiamo da un dato: 31-16 quando sul tabellone i minuti alla fine della seconda diecina sono 6. Significa che la Cestistica continua il suo percorso fatto di canestri importanti (i vari Ikangi, Contento, Mortellaro, Ogide) e di una difesa rocciosa come non mai. Attenzione, però, di contro c’è la capolista ed abbassare la guardia o cullarsi sarebbe deleterio. L’atteggiamento degli uomini di Bechi non lascia dubbi: niente cali di tensione. Solo punti. Abbastanza per ora. 48-32. Bisogna, al ritorno dallo spogliatoio, partire da un altro numero lapalissiano: 53-32 ad inizio frazione. Un +21 giallonero devastante, senza giri di parole contro la prima della classe. Le statistiche certificano un’Allianz granitica che, forse per la prima volta, gioca divertendosi e facendo divertire. Dall’altra parte, invece, poco o nulla per una squadra che, onestamente, non ha nulla più da dimostrare al campionato. Oggi, però, sul parquet del “Falcone e Borsellino” c’è solo una squadra in campo: l’Allianz Pazienza e Dell’Agnello per non perdere ulteriore terreno chiama la sospensione sul 66-40. Terzo parziale: 69-45. C’è solo un errore che la Cestistica ora può commettere ed è guardare il tabellone e fermarsi; non può accadere ed i motivi sono noti. Se si resta concentrati fino al 40’ allora, dopo tanto, si porteranno a casa i due punti altrimenti dare fiducia a Forlì, ora, anche con un vantaggio ampio, sarebbe molto azzardato. Dopo un buon parziale per Giachetti e co, i neri riprendono il loro cammino grazie all’importantissima tripla di Marco Contento che riporta San Severo sul +18. L’Unieuro non molla, ma l’Allianz ha fame. Ha fame di vittoria. E finalmente il tabellone sorride ai gialloneri: 85-70.



La soddisfazione arriva anche dalla dirigenza: “I ragazzi hanno dato continuità alla prestazione di Ferrara e centrato il meritato premio: la vittoria – spiega il main sponsor Vittorio Pazienza – Coach Bechi ha dimostrato di essere come uno ‘chef’ che ha messo insieme i suoi ‘ingredienti’ per un ‘piatto interessante’ ed infatti abbiamo battuto la capolista Forlì e siamo felici anche perché, indipendentemente dal nostro risultato, la sconfitta della Stella Azzurra a Chieti ci ha permessi di entrare nel girone Blu e di scongiurare il Nero. Ovviamente è giusto esser contenti, ma ancora non abbiamo centrato il nostro obiettivo e bisogna mantenere sempre alta la concentrazione. Occorreva ritrovare la fiducia nei propri mezzi e ci siamo riusciti. Volevamo la vittoria e l’abbiamo ottenuta! Adesso con la scintilla che è arrivata proviamo a strappare, in casa nostra, altri due punti contro gli abruzzesi e poi, con lo stesso spirito tanto apprezzato questa sera, andiamo a giocarci il girone Blu con la certezza di poter mettere in difficoltà chiunque”.

L’ultimo recupero di Campionato per la Cestistica è previsto per mercoledì 21 Aprile con salto a due alle ore 21 contro la Lux Chieti.

Credits foto: Antonio Giammetta

Il tabellino

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Unieuro Forli 85-70 (18-11, 30-21, 21-13, 16-25)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andy Ogide 25 (8/11, 2/5), Marco Contento 18 (3/3, 2/6), Rotnei Clarke 14 (3/6, 2/2), Iris Ikangi 11 (1/4, 3/7), Marco Maganza 6 (2/2, 0/0), Emidio Di donato 5 (1/2, 1/3), Michele Antelli 4 (2/3, 0/2), Chris Mortellaro 2 (1/1, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/1, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0) – Coach: Luca Bechi

Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 35 6 + 29 (Andy Ogide, Marco Maganza 9) – Assist: 17 (Iris Ikangi 4)

Unieuro Forli: Terrence Roderick 21 (6/8, 2/5), Jacopo Giachetti 13 (2/8, 2/2), Aristide Landi 11 (0/2, 3/8), Nicola Natali 7 (2/4, 1/3), Davide Bruttini 6 (2/4, 0/0), Yancarlos Rodriguez 5 (1/4, 0/2), Luca Campori 4 (2/4, 0/1), Riccardo Bolpin 3 (0/2, 1/1), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/0), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0) – Coach: Sandreo Dell’Agnello

Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 22 2 + 20 (Riccardo Bolpin 5) – Assist: 9 (Riccardo Bolpin 5)

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo