BASKET SERIE A2 – RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIME GARE. MERCOLEDÌ SAN SEVERO – CHIETI

di seguito i risultati delle gare di stasera, domenica 18 aprile, per i recuperi nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West 2020-21, le classifiche e il programma dei prossimi recuperi.

SERIE A2 OLD WILD WEST

GIRONE ROSSO – Recuperi – Domenica 18 aprile



Classifica:

Unieuro Forlì 38 19-5

GeVi Napoli 38 19-5

Givova Scafati 36 18-6

Atlante Eurobasket Roma 28 14-10

Top Secret Ferrara 26 13-10

LUX Chieti Basket 1974 22 11-12

Tramec Cento 22 11-12

OraSì Ravenna 22 11-12

Giorgio Tesi Group Pistoia 22 11-13

Kienergia Rieti 18 9-14

Benacquista Assicurazioni Latina 16 8-16

Allianz Pazienza Cestistica San Severo 10 5-18

Stella Azzurra Roma 8 4-20

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte Prossimi recuperi: 21/04/2021 17:15 OraSì Ravenna-Top Secret Ferrara (22^ giornata)

21/04/2021 21:00 Allianz Pazienza Cestistica San Severo-LUX Chieti Basket 1974 (2^ giornata)

LA SITUAZIONE VERSO LA SECONDA FASE

Di seguito le situazioni del girone Rosso già definite per la composizione dei gironi della seconda fase.

Le squadre qualificate ai rimanenti gironi (Giallo e Azzurro) saranno note seguito dei recuperi del 21 aprile (Ravenna-Ferrara e San Severo-Chieti).

Tra parentesi sono indicati i punti con cui le squadre accedono ai rispettivi gironi, portandosi dietro i risultati degli scontri diretti della prima fase. Questo non vale nel girone Nero, dove partiranno tutte da 0 punti in classifica.



Ammesse al girone Bianco: 1 Unieuro Forlì (accede con 4 punti), 2 GeVi Napoli (6 punti), 3 Givova Scafati (2 punti)

Ammesse al girone Blu: 10 Kienergia Rieti (4 punti), 11 Benacquista Assicurazioni Latina (6 punti), 12 Allianz Pazienza San Severo (2 punti)

Ammessa al girone Nero: 13 Stella Azzurra Roma

SECONDA FASE, COSI’ LA PRIMA GIORNATA

Di seguito il programma della prima giornata della seconda fase (domenica 25 aprile) nei gironi già definiti. Il calendario sarà ufficializzato in settimana dal Settore Agonistico FIP.

Tra parentesi i punti con cui le squadre accedono ai rispettivi gironi. Nel girone Nero le squadre partono tutte da 0 punti.



GIRONE BIANCO

Reale Mutua Torino (6)-GeVi Napoli (6)

Bertram Tortona (4)-Givova Scafati (2)

Apu Old Wild West Udine (2)-Unieuro Forlì (4)



GIRONE BLU

Novipiù JB Monferrato (4)-Benacquista Assicurazioni Latina (6)

Orlandina Capo d’Orlando (4)-Allianz Pazienza San Severo (2)

Agribertocchi Orzinuovi (4)-Kienergia Rieti (4)



GIRONE NERO

WithU Bergamo-Edilnol Biella

Riposa: Stella Azzurra Roma

Allianz Pazienza Cestistica San Severo-Unieuro Forlì 85-70 (23^ giornata)Benacquista Assicurazioni Latina-Giorgio Tesi Group Pistoia 69-77 (19^ giornata)Top Secret Ferrara-LUX Chieti Basket 1974 86-68 (23^ giornata)