CALCIO SERIE C – IL FOGGIA NON SA VINCERE E SI INCHINA ALLA PAGANESE

Di Lino Mongiello

Foggia, 18 aprile 2021. Doveva essere la gara della conferma della posizione in zona playoff per evitare l’assalto delle dirette inseguitrici e invece il Foggia incappa in una evitabilissima sconfitta contro la più che modesta Paganese. Alla quale, nonostante ridotta in dieci uomini per oltre un’ora, ha concesso due ghiottissime occasioni da rete. Se Zanini non è stato all’altezza della situazione, ci ha pensato l’esperto Mendicino a sfruttare l’erroraccio di Galeotafiore e trasformare in rete la seconda chance dell’intera gara. Sia ben chiaro: la Paganese non ha rubato nulla ! Ha fatto tutto l’inconsistente Foggia. Più lento e confusionario del solito e anche in alcuni casi molto presuntuoso. E’ vero, non era facile superare il fortino eretto davanti a Baiocco ma, obiettivamente parlando, di errori, tanti, a dimostrazione della deficitaria posizione in classifica ne ha commessi anche la compagine ospite. La principale differenza è risultata nella conclusione a rete. Ma va altresì sottolineata la perdita di brillantezza pre-covid e l’incapacità di affondare sulle corsie esterne dove quasi mai l’affondo buono vedeva un cross decente al centro dell’area. E quando la difesa ospite si “concedeva” purtroppo la sfera capitava tra i piedi “legnosi” di qualche maglia rossonera. Con qualche leggera apprensione, gli ospiti sono riusciti a chiudere i primi 45’ sullo 0-0, nonostante il rosso diretto rimediato da Diop per aver sferrato un pugno a Fumagalli. Nel parziale Garofalo (6’) impegnava Baiocco. Dell’Agnello (13’) non colpiva bene la sfera da ottima posizione. E l’unica bella azione della gara partiva dai piedi di Curcio per Garofalo (29’) che non riusciva a superare Baiocco. Marchionni, considerato l’uomo in più, inseriva Balde al posto dell’improduttivo Kalombo. Ai molti il cambio sarà sfuggito. Infatti a parte il numero diverso dietro alla maglia non è cambiato nulla su quella fascia. Nella ripresa il Foggia ha continuato sulla stessa falsariga ed è stato anche un po’ sfortunato. L’unica giocata “valida” di Balde per Dell’Agnello (9’) s’è spenta contro il palo. E il Foggia, a corto di fiato in diversi uomini, si è spento. Ne ha approfittato la Paganese per colpire in contropiede. Prima Mattia dalla destra ha messo in mezzo per l’accorrente Zanini (23’) che, un po’ in avanti rispetto alla palla non è riuscito a toccarla di testa e a infilarla nella porta spalancata. Poi il gravissimo errore in disimpegno di Galeotafiore è stato abilmente sfruttato dall’esperto neoentrato Mendicino (36’) che ha fulminato Fumagalli. Nei restanti minuti il Foggia le ha tentate tutte per agguantare il pari ma, a parte la collezione di calci d’angolo, Baiocco non ha dovuto sudare più di tanto per far si che la Paganese portasse a casa i meritatissimi tre punti.

FOGGIA-PAGANESE 0-1

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6; Galeotafiore 5, Gavazzi 6, Agostinone 6; Kalombo 5.5 (33’ pt Balde 5; 19’ st D’Andrea 5), Vitale 5, Rocca 6, Garofalo 6 (35’ st Said sv), Di Jenno 6; Curcio 6; Dell’Agnello 6 (35’ st Nivokazi sv).

In panchina: Mascolo, Jorio, Moreschini, Iurato, Aramini, Turi.

Allenatore: Marchionni 5.5.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco 6.5; Onescu 6, Schiavino 6, Sirignano 6.5; Carotenuto 6 (20’ st Cernuto 6), Zanini 6, Bramati 5.5, Volpicelli 6 (27’ st Gaeta 5.5), Mattia 6; Diop 4, Raffini 5 (10’ st Mendicino 6.5).

In panchina: Campani, Bovenzi, Esposito, Bonavolontà, Scarpa, Cigagna, Guadagni, Curci.

Allenatore: Di Napoli 6.5.

ARBITRO: Frascaro di Firenze 6.

RETI: 36’ st Mendicino.

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Zanini. Espulso Diop al 23’ pt per fallo di reazione nei confronti di un avversario. Angoli: 9-1. Recupero: 3′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.