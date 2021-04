SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI ESPERTI DEI CIRCUITI TURISTICI REGIONALI DEDICATI AI CAMMINI STORICI, TRATTURI E VIE SACRE COSTITUITO DA SOGGETTI SINGOLI O ASSOCIAZIONI DI SAN SEVERO

E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it a firma dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Celeste Iacovino e del Dirigente ad interim Area II Servizio Cultura Vito Tenore il seguente AVVISO PUBBLICO.

Questa Amministrazione, con l’obiettivo di creare ulteriori opportunità di crescita a livello turistico, culturale, sociale ed economico, potenziando la fruibilità dei cammini storici, tratturi e vie sacre che coinvolgono l’agro cittadino, intende costituire un elenco comunale di camminatori, guide escursionistiche ed esperti sia soggetti singoli che associazioni, residenti o aventi sede legale nel Comune di San Severo, di cui avvalersi per creare una sinergia progettuale con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di San Severo.

I soggetti interessati potranno iscriversi presentando una domanda da compilare (Modello A) con allegato un curriculum attestante la specifica competenza ed esperienza di camminatori, guide escursionistiche ed esperti di circuiti turistico religiosi dedicati alla vie sacre acquisita anche attraverso la partecipazione a corsi/progetti in materia o la realizzazione di pubblicazioni a tema.

Le domande di iscrizione all’Elenco dovranno pervenire entro il 15 maggio 2021 all’indirizzo mail istituzionale del Comune di San Severo: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per la Costituzione di un Elenco Comunale di Esperti dei Circuiti Turistici Regionali dedicati ai cammini storici, tratturi e vie sacre che attraversano il territorio di San Severo”.

Per qualunque informazione sarà possibile inviare una mail all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it.

I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2033 e s.m. e i., come da ultimo modifica ed integrato con D. L.vo 101/20218. L’iscrizione nell’Elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

MODELLO A – FAC SIMILE MODELLO DI DOMANDA

Oggetto: “Avviso Pubblico per la Costituzione di un Elenco Comunale di Esperti dei Circuiti Turistici Regionali dedicati ai cammini storici, tratturi e vie sacre che attraversano il territorio di San Severo”

Al Dirigente Area II Servizio Cultura Comune di San Severo

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a ___________________________________________________ il ________________________, residente a ___________________________________ alla via __________________ nr. _______

nella qualità di rappresentante legale/presidente della scuola/associazione _______________________________________ con sede in ________________________________ alla via ________________________ nr. ____

Codice Fiscale_____________________________ P. IVA _______________________

CHIEDE

– di iscriversi

– di iscrivere la propria Associazione ____________________________________

all’Elenco Comunale di Esperti dei Circuiti Turistici Regionali dedicati ai cammini storici, tratturi e vie sacre che attraversano il territorio di San Severo; a tal fine

DICHIARA

ai sensi della disposizione del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazione, consapevole delle sanzioni penali previste dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

a) Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. Lgs. 50/2016;

b) Di non avere in corso un contenzioso con l’Ente.

FIRMA

Si allega curriculum e documento d’identità.

SAN SEVERO, 19 aprile 2021

