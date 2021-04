SAN SEVERO – LIBRERIA ORSA MINORE – Martedì 20 aprile MAURIZIO DE GIOVANNI presenta Gli occhi di Sara 

LIBRERIA ORSA MINORE

martedì 20 aprile 2021 – ore 19

online sulla pagina Facebook della libreria Orsa Minore

MAURIZIO DE GIOVANNI

presenta

Gli occhi di Sara

(Rizzoli 2021)

A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre sta lottando per salvare la vita del piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una grave malattia. Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce bene. Sono gli stessi che tanti anni prima aveva cercato in ogni modo di dimenticare. La donna invisibile è catapultata indietro nel tempo: Napoli, 1990. È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell’URSS sono in crisi e in Italia sono esplosi i movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma i preparativi fervono e la città si veste a festa per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è membro attivo della più segreta unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione più importante e delicata della loro carriera. Proprio in quei giorni, Sara incrocia quello sguardo. Occhi a cui è impossibile restare indifferenti. Così, mentre il tempo scorre all’indietro, la Sara di oggi deve fare i conti con le passioni e i tradimenti di ieri. In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto meccanismo a orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra storia recente e racconta gli inconfessabili segreti di Sara, come non l’abbiamo mai vista. Perché, per la prima volta, gli occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua più sincera umanità.

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi: Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera (Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime di vetro, Serenata senza nome, Rondini d’inverno, Il purgatorio dell’angelo e Il pianto dell’alba (tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero).

Dopo Il metodo del Coccodrillo (Premio Scerbanenco), con I Bastardi di Pizzofalcone ha dato inizio a un nuovo ciclo (pubblicato anche questo da Einaudi Stile Libero e diventato una serie Tv per Rai 1), che segue le vicende di una squadra investigativa partenopeo. Ne fanno parte Buio, Gelo, Cuccioli, Pane, Souvenir, Vuoto, Nozze e Fiori,

Per Rizzoli sono usciti Il resto della settimana, I Guardiani, Sara al tramonto, Le parole di Sara e Una lettera per Sara; per Sellerio, Dodici rose a Settembre; per Solferino, Il concerto dei destini fragili.

Con Cristina Cassar Scalia e Giancarlo De Cataldo ha scritto il romanzo a sei mani Tre passi per un delitto (Einaudi Stile Libero). Ancora per Einaudi Stile Libero, ha pubblicato Troppo freddo per Settembre.

I libri di Maurizio de Giovanni sono tradotti in tutto il mondo.