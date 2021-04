BASKET – SERIE A 2 – Allianz Pazienza: con Chieti si chiude la regular season

Ultimo appuntamento per quel che concerne la stagione regolare domani al Palasport Falcone e Borsellino. I Neri di Coach Bechi tornati alla vittoria domenica, con la capolista Forlì, incontreranno Chieti, gara valida per il recupero della seconda giornata di andata. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta in quel di Ferrara e soprattutto da un autentico tour de force che li ha costretti a sette match in ventuno giorni dopo circa un mese di stop a causa del Covid. I teatini sono alla ricerca di una vittoria che li collocherebbe nel girone giallo, con playoff assicurati, giusto coronamento di un campionato memorabile anche e soprattutto per le condizioni in cui si è svolto e per il posizionamento raggiunto. Ultimo appuntamento per quel che concerne la stagione regolare domani al Palasport Falcone e Borsellino. I Neri di Coach Bechi tornati alla vittoria domenica, con la capolista Forlì, incontreranno Chieti, gara valida per il recupero della seconda giornata di andata. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta in quel di Ferrara e soprattutto da un autentico tour de force che li ha costretti a sette match in ventuno giorni dopo circa un mese di stop a causa del Covid. I teatini sono alla ricerca di una vittoria che li collocherebbe nel girone giallo, con playoff assicurati, giusto coronamento di un campionato memorabile anche e soprattutto per le condizioni in cui si è svolto e per il posizionamento raggiunto.

Per la Cestistica, invece, sarà un altro match di rodaggio in vista del debutto a Capo d’Orlando, domenica prossima, quando comincerà un nuovo campionato, con i Neri a caccia di una salvezza magari senza passare per la roulette russa dei playout. Non di meno per Ogide e compagni sarà un’occasione per confermare il “New deal” dell’era Bechi suggellato dalla vittoria contro Forlì. Vincere aiuta a vincere, dunque i due punti in palio, sebbene ininfluenti ai fini del piazzamento in classifica per i dauni, possono dare ulteriore nuova linfa in vista dello sprint finale verso il traguardo della tanto agognata permanenza nella Seconda Lega Nazionale.

Palla a due alle ore 21.00 con direzione arbitrale affidata ad Andrea Masi di Firenze, Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV) e Michele Centonza di Grottammare (AP) e consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo