SAN MARCO LA CATOLA – Anziana trovata morta in casa, fermato giovane

(ANSA) – FOGGIA, 20 APR – E’ stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio preterintenzionale e rapina aggravata Felice Cassano di 29 anni accusato di aver ucciso Filomena D’Antino l’anziana di 90 anni trovata morta sabato pomeriggio in casa sua nel centro storico di San Marco la Catola, nel Foggiano. Il fermo è stato disposto in nottata dal pm Roberto Galli dopo un interrogatorio.

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un diverbio tra il giovane e la vittima (forse per un mancato pagamento), durante il quale Cassano avrebbe spintonato la donna che cadendo a terra ha battuto la testa. Immediatamente dopo ha rovistato in casa in cerca di denaro.

“Felice Cassano ha risposto a tutte le domande dei magistrati – ha commentato l’avvocato difensore Enzo Iannantuono – ora attendiamo gli esiti delle indagini che chiariranno l’intera vicenda”. (ANSA).