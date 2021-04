CALCIO – SERIE C – FOGGIA, DECIDE CURCIO! BATTUTO IL MONOPOLI, TRE PUNTI PER I PLAY OFF

DI LINO MONGIELLO

Foggia, 21 aprile 2021. Il Foggia si aggiudica il derby col Monopoli (1-0) e deve ringraziare il suo fantasista, Curcio, al dodicesimo centro stagionale, che inventa la parabola vincente su calcio di punizione. A dire il vero però, la complicità del portiere ospite è determinante. Così i rossoneri mettono in cassaforte la partecipazione ai playoff e dovrà lottare fino alla fine per conservare il settimo posto. Dopo le due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali pochi giorni fa, sempre allo Zaccheria, ad opera della Paganese, era importante tornare a vincere. I satanelli, sia pur al termine di una partita scialba e per niente interessante, ci sono riusciti. Ed è ciò che conta. In molti dimenticano che l’obiettivo principale – salvezza – da tempo acquisito, rimane un grande risultato e ciò che stanno facendo Marchionni e i ragazzi è davvero grandioso. Storcere il naso per la prestazione sia pur deludente, non va bene. Soprattutto quando poi arrivano i tre punti. Poi, comunque, si gioca in due e va dato merito al Monopoli che è riuscito ad imbrigliare gli avversari, confidando nel colpaccio, proprio come riuscito alla Paganese. Gavazzi e compagni stavolta però non si sono disuniti ed hanno condotto una gara senza infamia e senza lode principalmente nella ripresa. Giocata a ritmi lentissimi e con tanti errori in fase di impostazione. Il taccuino dei cronisti è rimasto immacolato, tranne l’annotazione del cambio per infortunio tra Dell’Agnello e D’Andrea. In avvio di ripresa le due fiammate, una per parte, con Curcio (2’) a ricevere la sfera in area e a girarla a rete e l’immediata risposta di Viteritti (3’) neutralizzate dai rispettivi portieri, faceva intendere una diversa interpretazione del match. Invece, si tornava immediatamente sui ritmi bassi e con le azioni spezzettate dalle interruzioni del direttore di gara a sanzionare tanti falli. Le due squadre sembrano accontentarsi dello 0-0 anche perché non si riesce a sfondare da ambo le parti. Di Jenno (29’) potrebbe spezzare l’equilibrio quando raccoglie la sfera respinta dalla difesa ospite, calcia a rete ma Taliento si salva. Marchionni deve rinunciare anche ad Anelli e l’unica sgroppata di Kalombo è fermata fallosamente da Nicoletti sul vertice destro d’attacco dei rossoneri. Curcio, fino a quel momento poco presente nella manovra, va alla battuta e sorprende il colpevole Taliento. Il Monopoli non ci sta e si porta in avanti alla ricerca del pareggio. Paolucci e Starita si procurano un paio di occasioni ma peccano in precisione e il Foggia può festeggiare il ritorno alla vittoria.

FOGGIA-MONOPOLI 1-0

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6; Anelli 6 (34’ st Agostinone 6), Gavazzi 6.5, Galeotafiore 5.5; Kalombo 5, Vitale 5 (27’ st Aramini 6), Rocca 5.5, Garofalo 5.5, Di Jenno 5.5; Curcio 6; Dell’Agnello sv (11’ pt D’Andrea 5.5).

In panchina: Mascolo, Jorio, Moreschini, Dema, Iurato, Cardamone, Nivokazi, Balde, Turi.

Allenatore: Marchionni 6.

MONOPOLI (3-5-2): Taliento 5; Arena 5.5, Bizzotto 6, Mercadante 5.5; Zambataro 5.5 (1’ st Viteritti 6), Piccinni 5.5, Vassallo 5.5, Paolucci 6, Guiebre 6 (30’ st Nicoletti 5.5); De Paoli 6 (30’ st Starita 5.5), Soleri 5.

In panchina: Oliveto, Menegatti, Liviero, Isacco, Alba, Currarino, Nina, Tazzer, Riggio.

Allenatore: Scienza 5.

ARBITRO: De Tommaso di Rimini 5.

RETI: 39’ st Curcio.

NOTE: giornata primaverile con cielo sereno, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Vitale, Anelli, Rocca, Bizzotto, Arena, Nicoletti, Di Jenno. Angoli: 3-2. Recupero: 2′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.