FOGGIA – IL PRESIDENTE NICOLA GATTA CONFERISCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

IL PRESIDENTE NICOLA GATTA CONFERISCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Con Decreto, il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha conferito gli incarichi dirigenziali, in considerazione della revisione dell’assetto organizzativo che mira a incrementare le capacità operative dell’Ente e in rapporto alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività. Tutto ciò anche al fine di migliorare, in maniera decisiva, la gestione dei processi di investimento pubblico, in un momento storico in cui risorse fondamentali, provenienti dal bilancio europeo, dovranno essere spese con rapidità ed efficacia. Si evidenzia, pertanto, che il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, tiene conto delle finalità succitate, di conseguenza, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare.