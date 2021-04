SAN SEVERO – ARMANDO PERNA E LA STORIA DI SAN SEVERO TRA RICERCA, POESIA E PERSONALITA’ ILLUSTRI

E’ un pellegrinaggio tra immagini, storia e personalità quello tracciato dallo scrittore sanseverese Armando Perna. Autore di fondamentali pubblicazioni sulla storia dauna e cittadina, lo storico disegna il mondo passato con la terra delle radici, sapientemente impastata alla ricerca e al rispetto per la propria “piccola patria”. E’ un pellegrinaggio tra immagini, storia e personalità quello tracciato dallo scrittore sanseverese Armando Perna. Autore di fondamentali pubblicazioni sulla storia dauna e cittadina, lo storico disegna il mondo passato con la terra delle radici, sapientemente impastata alla ricerca e al rispetto per la propria “piccola patria”.

San Severo è una città ricca di storia, ripete, ripercorrendo parte dei novecento anni del centro dauno attraverso dati, documenti, riflessioni e poesia, e ricordando alcune tra le personalità che lustro hanno dato nei secoli alla terra natia, come Raimondo Di Sangro, scienziato e indimenticato autore della Cappella Sansevero a Napoli e il Mastrogiurato Giacomo Pazienza, avo di significative personalità poi distintesi nei secoli per merito politico ed accademico.

Non c’è altro modo per conoscere sé stessi che conoscere la propria terra: il senso di identità e di appartenenza diventa quindi un obiettivo imprescindibile per ognuno, conclude lo scrittore, consapevole di quanto San Severo abbia bisogno di un risveglio e di una rinascita.

Nei video che seguono commenti dell’autore al volume SAN SEVERO – Genealogia di una comunità