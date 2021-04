BASKET – SERIE A2 – RISULTATI, CLASSIFICHE FINALI E PROGRAMMA DELLA SECONDA FASE

di seguito i risultati delle gare di mercoledì 21 aprile, per i recuperi nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West 2020-21, la classifica finale e la situazione in vista della seconda fase.



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO – Recuperi – Mercoledì 21 aprile

OraSì Ravenna-Top Secret Ferrara

Allianz Pazienza Cestistica San Severo-LUX Chieti Basket 1974 OraSì Ravenna-Top Secret Ferrara 88-82 (22^ giornata)Allianz Pazienza Cestistica San Severo-LUX Chieti Basket 1974 63-73 (2^ giornata)

La partita Tramec Cento-Kienergia Rieti, valida per la 23^ giornata, non sarà disputata, in applicazione della delibera 290/2021 della Federazione Italiana Pallacanestro.

Di conseguenza la classifica finale del girone Rosso viene stilata in base al quoziente di vittorie sul numero di gare disputate.

Classifica finale

Unieuro Forlì 0.7917 24 19-5

GeVi Napoli 0.7917 24 19-5

Givova Scafati 0.7500 24 18-6

Atlante Eurobasket Roma 0.5833 24 14-10

Top Secret Ferrara 0.5417 24 13-11

LUX Chieti Basket 1974 0.5000 24 12-12

OraSì Ravenna 0.5000 24 12-12

Tramec Cento 0.4782 23 11-12

Giorgio Tesi Group Pistoia 0.4583 24 11-13

Kienergia Rieti 0.3913 23 9-14

Benacquista Assicurazioni Latina 0.3333 24 8-16

Allianz Pazienza Cestistica San Severo 0.2083 24 5-19

Stella Azzurra Roma 0.1667 24 4-20

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati quoziente vittorie, gare disputate, vinte e perse. COSI’ LA SECONDA FASE

Di seguito la composizione dei gironi della seconda fase di Serie A2 Old Wild West con le classifiche di partenza, frutto dei risultati degli scontri diretti della prima fase. Questo non vale nel girone Nero, dove le squadre partono tutte da 0 punti.

Per ogni girone è indicato il programma della prima giornata (domenica 25 aprile). Il calendario integrale, comprensivo di date e orari di gioco, verrà reso noto nella giornata di domani, giovedì 22 aprile, in coordinamento con il Settore Agonistico FIP.

GIRONE BIANCO

Classifica



Reale Mutua Torino 6

GeVi Napoli 6

Unieuro Forlì 4

Bertram Tortona 4

Apu Old Wild West Udine 2

Givova Scafati 2





La prima giornata

Reale Mutua Torino-GeVi Napoli

Bertram Tortona-Givova Scafati

Apu Old Wild West Udine-Unieuro Forlì

GIRONE GIALLO

Classifica

Top Secret Ferrara 8

Tezenis Verona 4

Urania Milano 4

BCC Treviglio 4

Atlante Eurobasket Roma 2

LUX Chieti Basket 1974 2





La prima giornata

Tezenis Verona-Top Secret Ferrara

Urania Milano-LUX Chieti Basket 1974

BCC Treviglio-Atlante Eurobasket Roma

GIRONE AZZURRO

Classifica

2B Control Trapani 6

Staff Mantova 4

OraSì Ravenna 4

Tramec Cento 4

Giorgio Tesi Group Pistoia 4

UCC Assigeco Piacenza 2



La prima giornata

2B Control Trapani-Tramec Cento

UCC Assigeco Piacenza-Giorgio Tesi Group Pistoia

Staff Mantova-OraSì Ravenna GIRONE BLU

Classifica

Benacquista Assicurazioni Latina 6

Novipiù JB Monferrato 4

Orlandina Basket Capo d’Orlando 4

Kienergia Rieti 4

Agribertocchi Orzinuovi 4

Allianz Pazienza Cestistica San Severo 2



La prima giornata

Novipiù JB Monferrato-Benacquista Assicurazioni Latina

Orlandina Capo d’Orlando-Allianz Pazienza San Severo

Agribertocchi Orzinuovi-Kienergia Rieti



GIRONE NERO In questo girone tutte le squadre partono da 0 punti.



La prima giornata

WithU Bergamo-Edilnol Biella

Riposa: Stella Azzurra Roma