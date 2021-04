FOGGIA – RICCI (UIL FOGGIA): “Proroga blocco licenziamenti almeno fino al 31 luglio”

“In sintonia con quanto dichiarato dal Segretario Generale, Pierpaolo Bombardieri, ribadiamo la richiesta di prorogare il blocco dei licenziamenti fino alla fine di luglio”.

A dichiararlo Gianni Ricci, Segretario Generale UIL Foggia, che rimarca come “pare quasi certo che si arrivi ad un’estensione dello stato di emergenza al 31 luglio 2021. Per questo, a nostro giudizio, è indispensabile che il Governo prenda in seria considerazione l’opportunità di valutare l’obbligatorietà per le aziende di utilizzare le 12 settimane di cassa integrazione. In Capitanata la situazione è drammatica e l’intero tessuto economico e socio-produttivo, oltre che sanitario, è messo a dura prova dalla pandemia. Pertanto, se da un lato è indispensabile accelerare le azioni di confronto e programmazione per la ripartenza e per sfruttare al meglio il “Recovery Fund”, dall’altra occorre garantire, ancora e fino almeno al 31 luglio, il massimo di tutela possibile alle lavoratrici e ai lavoratori”.